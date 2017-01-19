Учасника АТО звільнили за угодою сторін – міськрада Дніпра

Учасник АТО, колишній боєць полку «Дніпро–1», Олег Чистопольцев був звільнений з посади менеджера зі зв’язків з громадськістю комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міськради за угодою сторін. Про це йдеться у відповіді на офіційний інформаційний запит до міської ради Дніпра, яку Радіо Свобода отримало 19 січня.

За документом, посадовець був звільнений з роботи «за угодою сторін, відповідно до його власного волевиявлення».

Про це «свідчить подання роботодавцеві відповідної заяви», йдеться у відповіді, підписаній директором комунального підприємства Андрієм Коваленком.

Водночас у комунальному підприємстві не прокоментували заяви колишнього бійця про те, що звільнення з роботи було пов’язане з його критикою дій керівництва мерії і міського голови в соцмережах.

В «Організаційно-аналітичній службі» Дніпровської міськради також поінформували, що оклад на посаді менеджера зі зв’язків з громадськістю, яку обіймав Олег Чистопольцев, складав 6 тисяч 45 гривень. Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація і «довідка про доходи» Олега Чистопольцева, де фігурувала удвічі більша сума – 12 тисяч гривень щомісяця. Сам Чистопольцев цю інформацію спростовував, зазначаючи, що «таких грошей не отримував».

Скандал зі звільненням колишнього бійця, учасника АТО, громадського активіста Олега Чистопольцева з посади менеджера зі зв’язків з громадськістю КП «Організаційно-аналітична служба» міськради виник минулого тижня. Сам колишній посадовець стверджує, що керівництво міськради дало зрозуміти йому, що не можна працювати на бюджетній посаді й критикувати владу. До цього на своїй сторінці в соцмережах колишній боєць критикував, зокрема, проект реконструкції привокзальної площі, ініційований високопосадовцями міськради, писав про піар посадовців за бюджетні кошти.