АМКУ: вивчаємо ситуацію щодо контролю держадміністрацій за тарифами на перевезення

Антимонопольний комітет України вивчає ситуацію щодо самоусунення деяких державних адміністрацій з контролю за тарифами на перевезення пасажирів.

Як повідомляє прес-служба комітету, окремі держадміністрації усуваються від виконання повноважень щодо проведення тарифної політики на перевезення.

«Питання щодо ціноутворення на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що виконують рейси на територіях областей, лежить у площині контролю договірних взаємовідносин між автомобільними перевізниками, відповідними обласними, районнимидержавними адміністраціями та органами місцевого самоврядування», – наголошують в комітеті.

В АМКУ наголошують, що питання тарифів на перевезення відносяться до компетенції державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Останнім часом повідомлялося, зокрема на Київщині, про підвищення тарифів на перевезення пасажирів транспортом загального користування на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах. Це викликало хвилю обурення пасажирів, в Антимонопольному комітеті повідомили про численні звернення громадян щодо обґрунтованості підвищення тарифів.