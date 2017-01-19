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19 січня 2017, Київ 17:44
Новини | Події

«Енергоатом»: Южно-Українська АЕС вимкнула енергоблок №3

Хмельницька АЕС, 2013 рік

Хмельницька АЕС, 2013 рік

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У компанії «Енергоатом» заявляють, що енергоблок №3 Южно-Української АЕС у Миколаївській області був вимкнений від енергомережі.

Як повідомляє прес-служба компанії, це зробили для виявлення причин погіршення вакууму в конденсаторі турбоагрегата.

В «Енергоатомі» зазначають, що під час вимкнення енергоблоку порушень умов та безпечної експлуатації не було.

Обладнання першого енергоблоку ЮУАЕС працює в заданому режимі, на другому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки, зазначають в компанії «Енергоатом».

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом підприємства «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

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