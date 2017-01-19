Влада Тегерана: під завалами багатоповерхівки може бути до 25 пожежників

Влада столиці Ірану, Тегерана, повідомляє, що на момент падіння багатоповерхової будівлі в центрі міста всередині могли бути до 25 пожежників. Про це повідомив мер Тегерана Мохаммад Багер Галібаф державному телебаченню.

Голова надзвичайної медичної служби Пір-Хоссейн Коліванд повідомив агенції IRNA, що доля пожежників, які перебувають під завалами невідома, є побоювання, що вони могли загинути.

Висотна будівля у центрі Тегерана загорілася вранці 19 січня і невдовзі впала. За повідомленнями, з 17-поверхової будівлі евакуювали людей, поліція заблокувала вулиці довкола після того, як вранці 19 січня в будинку спалахнула пожежа. Після кількох годин роботи пожежників будинок завалився.

Державне телебачення Ірану раніше повідомило про 38 поранених, яких доправили до лікарні і більшість із яких згодом виписали. Агенція IRNA повідомила, що 45 пожежників були поранені.

Про причини пожежі поки що не повідомляють. Представник пожежників заявив, що це могло статися через порушення правил безпеки.

Будівля, зведена на початку 1960-их, була однією з перших висоток Тегерана. Тут були розташовані торговий центр і майстерні одягу.