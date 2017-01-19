Парубій достроково закрив вечірнє засідання Ради

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій достроково закрив вечірнє засідання парламенту у зв’язку з недостатньою для ухвалення рішень кількістю народних депутатів.

Після відкриття вечірнього засідання Ради Парубій провів персональне рейтингове голосування – для участі у засіданні зареєструвалося 169 депутатів.

Сьогодні спікер достроково закрив ранкове пленарне засідання парламенту через недостатню кількість народних депутатів у залі. Під час ранкового засідання депутати підтримали кілька рішень, зокрема дозволили допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2017 році для участі у військових навчаннях. Проте після традиційної півгодинної перерви частина депутатів до сесійної зали не повернулася.

Для ухвалення законопроектів необхідно щонайменше 226 голосів. Сьогодні депутати мали, серед іншого, розглянути нову редакцію закону про Конституційний суд України.