Суд у справі екс-«беркутівців» переніс засідання на 24 січня

Святошинський районний суд Києва, який розглядає справу проти колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», фігурантів справи про розстріли на Майдані, переніс засідання на 24 січня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 19 січня суд розглянув епізод вбивства Романа Варениці. Учасник Революції гідності Роман Варениця зі Львівщини загинув від кульових поранень 20 лютого.

Адвокат Павла Аброськіна й Олександра Маринченка Олександр Горошинський зазначив, що сторона обвинувачення не довела причетність підзахисних – п’яти колишніх працівників «Беркуту» – до злочину.

«Сторона обвинувачення зазначила, що куля, яка вилучена з трупу начебто ідентифікована, але це не відповідає дійсності, оскільки на сьогодні призначена додаткова комплексна експертиза у зв’язку з тим, що експертизи проведені на досудовому розслідуванні мають суттєві протиріччя, невідповідності і помилки. Тому лише після проведення експертизи по суду можемо говорити про встановлення тих чи інших факті, чи встановлена особа, яка вчиняла постріл» – зазначив Горошинський.

«Казати про те, що безпосередньо Варениця загинув від когось із цих п’яти осіб ми не можемо», – зауважив прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Симонов.

За його словами, кулю, яка смертельно поранила Романа Вареницю, випустив «беркутівець», який нині оголошений в розшук. Втім назвати його прізвище відмовився, оскільки той є учасником іншого кримінального провадження.

«Зараз ми суду надали всі докази, які підтверджують час, спосіб і місце вчинення злочину стосовно цього потерпілого. Що саме 20 лютого 2014 року він отримав вогнепальне поранення від зброї, яка була на озброєнні у спецроти «Беркут». Ми надали всі докази, які підтверджують саме цей факт – ці особа загинула від рук спецроти «Беркут»», – зазначив Симонов.

У травні Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.