Правозахисники закликають Росію не декриміналізувати насильство у родині

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає російських парламентаріїв не ухвалювати закон про декриміналізацію побиття у родині. У заяві організації мовиться, що у разі ухвалення законопроекту жертви домашнього насильства залишаться без захисту, а їхні кривдники зможуть уникнути покарання.

У минулий вівторок Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд звернувся з листом до російської Держдуми. У ньому він наголосив, що фізичне і психологічне насильство над жінками та дітьми є тяжким злочином і замахом на права людини, а пом’якшення відповідальності за такі дії завдасть удару по боротьбі з насильством у родинах.

11 січня Держдума Росії в першому читанні ухвалила законопроект про декриміналізацію побиття у родині. Документ підтримали 386 депутатів. Згідно з документом, одноразові побої, завдані близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. Друге читання законопроекту має відбутися у Держдумі 20 січня.