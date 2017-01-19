НБУ визнав банк «Народний капітал» неплатоспроможним

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення банку «Народний капітал» до категорії неплатоспроможних.

Як повідомляє прес-служба відомства, на сьогодні понад 85% акцій банку належить особам, жодна з яких не є власником істотної участі в банку, єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який набув таку участь з порушенням закону без погодження Нацбанку.

У НБУ зазначають, що протягом 2016 року до регулятора подавали декілька пакетів документів для погодження істотної участі, за цими пакетами документів НБУ ухвалив рішення про заборону набуття істотної участі через незадовільність фінансового стану заявників та неможливість підтвердження джерел походження їх коштів.

У липні 2016 року банк «Народний капітал» віднесли до категорії проблемних у зв’язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості, банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства.

Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі, фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 11 мільйонів гривень.

Минулого тижня Нацбанк вирішив віднести до неплатоспроможних «Платинум Банк», який в Україні входить у другу двадцятку за обсягом активів.