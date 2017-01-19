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19 січня 2017, Київ 19:14
Новини | Міжнародні

Авіація США завдала ударів по ісламістах у Лівії – Пентагон

Лівійські військові під час боїв за Сирт, 4 серпня, 2016 року

Лівійські військові під час боїв за Сирт, 4 серпня, 2016 року

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У Пентагоні заявляють, що американська авіація зруйнувала два табори угруповання «Ісламська держава» у Лівії.

19 січня речник Пентагону Петер Кук повідомив, що упродовж ночі були завдані удари по ісламістах, які втекли з раніше контрольованого ними міста Сирт, звільненого у 2016 році лівійською армією за підтримки авіаударів США.

За словами Кука, військові почали очистку території таборів, що за 45 кілометрів від Сирта.

У Пентагоні зазначають, що президент США Барак Обама дав згоду на бомбардування, яке відбулося в координації з лівійською владою.

Агенція AFP цитує американського військового чиновника, який повідомляє, що під час авіаударів загинули десятки бойовиків угруповання «Ісламська держава».

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