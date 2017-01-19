США і Росія не зможуть домовитися про обмін «Крим на Донбас» – експерт

Новообраний президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін не зможуть домовитися про обмін у форматі «Крим на Донбас». Про це в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» заявив експерт-міжнародник, глава правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

«Основа політики щодо Криму може бути і повинна закладатися винятково Україною. І в принципі від того, як себе поводитимуть іноземні держави, в тому числі і які можуть допомагати нам... Це може або відкласти вирішення цього питання, так як його бачить Україна у часі, але не може змінити нашої позиції. Тут визначальна позиція України», – сказав Яременко.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

17 січня народний депутат України Надія Савченко в ефірі телеканалу «112 Україна» заявила, що повернути Донбас під контроль України мирним шляхом можна у разі тимчасової відмови від прагнення повернути анексований Крим. Ця заява викликала хвилю критики.

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