Лаґард: найближчими днями можуть погодити останні технічні питання щодо траншу Україні

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард заявляє, що протягом найближчих кількох днів можна очікувати погодження останніх технічних питань щодо надання Україні чергового траншу.

«Маю всі підстави вірити, що останні декілька технічних питань, які потрібно допрацювати, будуть успішно вирішенні у наступні декілька днів. Сподіваюсь до цього часу ми виконаємо всі вимоги», – сказала Лаґард у Давосі після переговорів із президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

За словами директора-розпорядника МВФ, відбулась ефективна і продуктивна зустріч з Порошенком.

У свою чергу, український президент зазначив, що було опрацьовано наступний етап співпраці між Україною та МВФ.

Минулого тижня в МВФ повідомили, що фонд розгляне в найближчі тижні питання надання Україні чергового траншу.

У грудні минулого року перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявляв, що Україна виконала всі необхідні зобов’язання для отримання чергового траншу кредиту МВФ.

Верховна Рада 21 грудня вночі ухвалила держбюджет на 2017 рік, депутати поспішали ухвалити закон до канікул МВФ. Крім того, минулого тижня націоналізували системно важливий банк «Приватбанк». У МВФ привітали це рішення українського уряду. Як повідомили в Адміністрації президента України, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард та Петро Порошенко домовились про проведення двосторонньої зустрічі в січні 2017 року.

Місія МВФ, яка працювала в Україні з 3 по 17 листопада, закликала українську владу ухвалити погоджений із програмою співпраці держбюджет на 2017 рік. Місія заявила, що українській владі потрібно більше часу для виконання нинішнього етапу програми співпраці.

У жовтні в МВФ повідомили, що в разі успішної реалізації програми розширеного фінансування між Україною та Міжнародним валютним фондом, для чого необхідно виконати низку умов, Київ може отримати від МВФ 1,3 мільярда доларів у 2016 році і майже 5,4 мільярда доларів у 2017 році. Виділення коштів планується щоквартально за підсумками виконання критеріїв ефективності.