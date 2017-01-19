У Херсоні встановили рекорд України з зимового моржування на одній локації

У Херсоні понад тисяча людей взяла участь у встановленні рекорду України з наймасовішого зимового моржування на одній локації.

На херсонській набережній біла пам’ятника кораблебудівникам у крижану дніпровську воду пірнули протягом чотирьох годин 1017 людей. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Як розповів ініціатор встановлення рекорду, ентузіаст зимового плавання, громадській діяч і волонтер, керівник «Російського культурного центру імені Пушкіна» Роман Мєдвєдєв, цей рекорд перевершив попередній рекорд, встановлений чотири роки тому в Одесі, попередній показник – 880 людей.

«На Водохреще 2018 року херсонські ентузіасти зимового плавання готують ще один рекорд, пов’язаний з моржуванням. Подробиці ми поки що не розголошуємо. Маємо намір дуже здивувати усіх», – сказав Мєдвєдєв.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, сьогодні на водоймах України безпеку гарантували 2838 рятувальників, в цілому святкування Водохреща в Україні проходить без надзвичайних ситуацій.

Православні та греко-католики 19 січня святкують Водохреще – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме сьогодні відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.