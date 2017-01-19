Трамп почне день інавгурації з відвідання церкви Святого Іоанна

Для обраного президента США Дональда Трампа день інавгурації почнеться з відвідання церкви, повідомив у четвер Шон Спайсер, який стане речником Білого дому.

За традицією, що існує від 1933 року, перед вступом на посаду обрані президенти США відвідують службу в церкві Святого Іоанна напроти Білого дому. Потім обраний президент, обраний віце-президент і члени їх родин відвідають Білий дім, де для них буде сервірований стіл. Далі вони відправляться до Капітолію, де відбудеться церемонія інавгурації. Після складення присяги новий президент виступить з промовою, в якій викладе основні напрямки своєї політики.

За словами Спайсера, Дональд Трамп «планує викласти своє бачення майбутнього країни», торкнеться створення нових робочих місць, освіти, охорони здоров’я та ролі влади.

Після завершення інавгурації Дональд Трамп, Майкл Пенс і їхнє найближче оточення відвідають урочистий обід, на якому будуть присутні члени Конгресу США. Потім Дональд Трамп і близьке оточення спостерігатимуть за інавгураційних парадом з трибуни біля Білого дому. Наступного дня, 21 січня, Дональд Трамп і Майкл Пенс візьмуть участь у молитовному сніданку у Національному кафедральному соборі Вашингтона.