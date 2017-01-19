Впливові судді та правоохоронці регулярно ходять до Адміністрації президента – «Схеми»

Судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади, регулярно відвідують Адміністрацію президента. Про це йдеться у матеріалі програми «Схеми», журналісти якої впродовж двох тижнів спостерігали за тим, хто і для чого ходить до президента та його адміністрації.

26 грудня журналісти зустріли суддю Бориса Гулька, який виходив з АП.

Борис Гулько – голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Цей суд підпаде під ліквідацію вже у найближчі кілька місяців, щойно оберуть оновлений склад Верховного Суду замість нинішнього.

Борис Гулько претендує на посаду судді нового Верховного Суду і був допущений до тестування.

Інше суддівське авто з номерами Верховного Суду України журналісти зафіксували 15 грудня. При чому воно заїхало на територію АП через ворота у внутрішній дворик – куди заїжджають лише високосадовці АП, люди з найближчого оточення президента або VIP-гості. Півроку тому туди таємно завозили Ігоря Коломойського.

Визначатиме переможця майбутнього конкурсу суддів Верховного Суду Вища кваліфікаційна комісія суддів України. ЇЇ голова Сергій Козьяков теж відвідує Адміністрацію президента України. На запитання журналіста, чи обговорює він в АП питання щодо конкурсу до Верховного Суду, Козьяков відповів: «Я обговорював питання… я розкажу, що там обговорюється. Мене інколи питають: «Ви встигаєте чи ні? Чи потрібна якась допомога?».

Банкову двічі у різні дні відвідав перед Новим роком прокурор Олег Валендюк. На запитання про мету візиту він коротко відповів: «У справах». Але деталей повідомити не захотів, зазначивши, що це «службова інформація».

У часи протистояння на Революції гідності Валендюк отримав нагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки за день до розстрілів Небесної Сотні.

Олег Валендюк також відомий тим, що уникнув люстрації після Революції Гідності завдяки судовому рішенню Окружного адміністративного суду.

Гостем Адміністрації президента став і перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава. Каже, що у питанні створення антикорупційного суду.

Відвідує Адміністрацію президента України і Костянтин Ващенко – головуючий на Комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка обирає переможців на високі державні посади.

Свій візит Ващенко, який також є головою Держагенства з питань держслужби, пояснив: «Робочі питання…, до комісії це не має відношення».

«Схеми» неодноразово чули від своїх співрозмовників, що не останню роль у формуванні рішень цієї комісії відіграє воля Банкової. Раніше журналісти програми зафільмували, як саме переміг на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Савченко. Він склав тест у 5 разів швидше за своїх конкурентів, при цьому зробив десятки помилок у своїй презентації. І все одно переміг.

Журналісти стали свідками також, як з адміністрації Президента вийшов Дмитро Дубінко, заступник генерального директора Держпідприємства «Інформаційні судові системи».

Дубінко пояснив, що заходив «До товариша». На цьому підприємстві можуть відстежувати, які судові рішення оприлюднені в публічному реєстрі, а які ні.