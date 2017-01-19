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19 січня 2017, Київ 23:44
Новини | Політика

На марші пам’яті у Києві між активістами і правоохоронцями сталася штовханина

На марші пам’яті у Києві сталася штовханина, 19 січня 2017 року

На марші пам’яті у Києві сталася штовханина, 19 січня 2017 року

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Між активістами «Організації українських націоналістів», «Правого сектор» і «Білого молота», які у центрі Києва проводили марш у пам’ять про події Революції гідності, та правоохоронцями відбулася штовханина. Причиною стала спроба активістів підпалити автомобільні шини.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після нетривалих сутичок та словесних перепалок сторони розійшлися.

Активісти повернулись на майдан Незалежності, де провели нетривале віче.

За попередніми даними, затриманих немає.

19 січня 2014 року під час Євромайдану розпочалося протистояння на Грушевського, яке назвали «Кривавим водохрещем».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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