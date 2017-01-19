Війська Сенегалу вторглися у Гамбію

Війська африканської країни Сенегал 19 січня увійшли у сусідню Гамбії. Речник сенегальської армії полковник Абду Ндіає надіслав агентству Reuters текстове повідомлення: «Ми увійшли до Гамбії».

Сенегальська влада називає метою вторгнення підтримку нового президента Гамбії Адаму Баррова. Він переміг на виборах 19 грудня, але досі не може отримати владу, оскільки колишній президент Яйя Джамме відмовляється покинути пост, який посідає з 1994 року.

Опозиціонер з Об’єднаної демократичної партії Адама Барров отримав на виборах понад 43% голосів, Джамме – тільки 39,6%. Спочатку Джамме визнав свою поразку, а потім заявив про «аномалії» під час голосуванні і закликав організувати перевибори.

18 січня мало стати останнім офіційним днем Джамме на посаді президента країни, проте парламент продовжив його президентство ще на три місяці, поки Верховний суд країни буде розглядати позов на результати виборів. У свій передостанній офіційний день на посаді Джамме заявив про введення надзвичайного стану, що розцінили як його спробу зберегти президентську посаду і влада в країні.

Керівництво Сенегалу висловило готовність увійти на територію сусідньої держави з метою вирішення політичної кризи. Дозвіл на вторгнення у Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки.

Нігерія повідомила, що у разі необхідності підтримає сенегальські сухопутні війська під час їх вторгнення до Гамбії. Сухопутні війська також виділила Гана.

Регулярні збройні сили Сенегалу налічують близько 20 тисяч людей, кількість збройних сил Гамбії оцінюється у 2,5 тисячі.

Держдепартамент США закликав президента Джамме до мирної передачі влади.

Гамбія – найменша країна континентальної Африки з населенням близько 1,9 мільйона людей. Вона одна з найгірших у світі за індексом людського розвитку. Близько третини населення живе за межею бідності.

51-річний Яйя Джамме займав президентську посаду з 1994 року. Він прийшов до влади у результаті перевороту і повалення президента Дауда Кайраби Жаварі, який правив країною від 1965 року, з часів отримання незалежності від Великої Британії.

Під час правління Джамме були ув’язнені багато політичних опозиціонерів, журналістів та громадських активістів.

У зв’язку з напруженою ситуацією, МЗС України радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Гамбії.