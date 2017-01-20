На Донбасі 19 січня немає втрат серед українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що 19 січня не було втрат серед українських військових. Підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 19 обстрілів позицій сил АТО на всіх напрямках, ідеться в повідомленні.

За цими даними, під час неодноразових обстрілів села Кримського на Луганщині сепаратисти застосовували 120-міліметрові міномети. Обстріли населених пунктів Гнутове, Водяне та Широкине на Маріупольському напрямку, Авдіївки, Луганського та Зайцевого на Донецькому напрямку та Новозванівки на Луганському напрямку бойовики здійснювали з гранатометів та стрілецької зброї, додають українські військові.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 19 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.