У США відбудеться інавгурація 45-го президента

Дональд Трамп складе 20 січня присягу, щоб стати 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Зранку у Вашингтоні він відвідає службу в Єпископальній церкві Святого Іоанна неподалік Білого дому.

Після ранкового чаю з подружжям Обам новообраний президент виголосить урочисту присягу та інавгураційну промову. Згідно із Конституцією, присягу прийматиме голова Верховного суду США.

Напередодні урочистостей про підготовку до них розповів обраний віце-президент США Майк Пенс.

«Наша робота була в тому, щоб переконатися, що обраний президент мав можливість ухвалювати рішення, зібрати навколо себе команду, яка повертатиме велич Америки, і я погодився бути невеликою частиною цього процесу. Наша робота полягає в тому, щоб бути готовими на день перший. Американський народ може бути впевнений, що ми будемо готові», – зауважив Майк Пенс.

Частина заходів уже відбулася 19 січня. Зокрема, в першій половині дня Дональд Трамп разом з Майком Пенсом взяв участь у символічній церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському Національному кладовищі. Доступ на цей захід був дозволений тільки для членів сімей перших осіб, представників адміністрації та окремо акредитованих ЗМІ.

Увечері четверга Дональд Трамп разом з дружиною з'явилися на інавгураційному концерті в центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Трамп віддав честь пам'ятнику і приєднався до глядачів концерту за спеціальною скляною огорожею.

Щоб на власні очі побачити історичні події 20 січня, до Вашингтона з’їдуться до 900 тисяч американців. Водночас відбудуться і акції протесту різних груп, які незадоволені обранням Трампа.

Також понад півсотні конгресменів від Демократичної партії вирішили цьогоріч церемонію бойкотувати. Політики роблять це на знак підтримки свого колеги Джона Льюїса, який поставив під сумнів легітимність новообраного президента.