Росія погрожує відповісти на блокування у Facebook контенту телеканалу RT

Російська влада попередила, що може вжити заходів у відповідь проти американських ЗМІ та соціальних мереж, якщо далі обмежуватиметься доступ підтримуваного російською державою телеканалу RT (Russia Today) до окремих функцій мережі Facebook.

Із такою заявою «Роскомнадзор», російський контрольний орган у галузі телекомунікацій, виступив 19 січня. Це сталося після того, як телеканал RT повідомив, що отримав сповіщення про блокування до кінця дня 21 січня розміщення контенту на своїй сторінці у Facebook.

Телеканал вказав, що скарга на RT, яка могла стати причиною блокування, була подана під час показу підсумкової прес-конференції 44-го президента США Барака Обами і це може унеможливити трансляцію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Також телеканал RT припустив, що до блокування причетна спільна телемережа американських мовників Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та «Голос Америки», яка називається «Настоящее время». У телемережі «Настоящее время» вже заперечили свою причетність до інциденту.

Соціальна мережа Facebook пізніше 19 січня заявила, що доступ RT до всіх функцій повністю відновлений. Також у Facebook додали, що тимчасове блокування не було пов’язане з якимись зовнішніми чинниками або подіями.