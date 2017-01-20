Обраний президент США обіцяє об’єднати країну

Обраний президент США Дональд Трамп 19 січня у Вашингтоні пообіцяв об’єднати націю і водночас докорінно змінити політику Вашингтона, зокрема, в питаннях зміни клімату, імміграції, міжнародних торговельних угод і розвитку енергетики.

«Ми збираємося об’єднати нашу країну. Ми робитимемо те, що не було зроблено для нашої країни впродовж багатьох десятиліть», – сказав Трамп багатотисячному натовпу своїх прихильників перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні.

Помічники Трампа сказав, що його перші години в офісі будуть відзначені діями, а не словами чи барвистими промовами.

«Трамп є людиною дії, а не слова, і ви почуєте це завтра», – сказав Келліенн Конвей, яка розпочинає працювати на посаді радника Білого дому. За її словами, інавгураційна промова Трампа, яка буде виголошена опівдні за вашингтонським часом 20 січня, стане «елегантною, красивою, потужною і короткою».

Як заявили помічники Трампа, деякі з указів 45-го президента, як очікується, будуть опубліковані впродовж декількох годин після складення ним присяги.