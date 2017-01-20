США звільнили останнього російського в’язня Гуантанамо

Сполучені Штати повідомляють про звільнення з в’язниці Гуантанамо на Кубі останнього громадянина Росії. Міністерство оборони США оголосило 19 січня, що танцюрист балету Червоної армії Равіль Мінгазов був переданий Об’єднаним Арабським Еміратам разом із двома іншими в’язнями Гуантанамо.

У цілому в Гуантанамо за весь час були ув’язнені дев’ять громадян Росії.

49-річний Мінгазов був захоплений у Пакистані і провів понад 14 років у слідчому ізоляторі. Влада США звинуватили його в участі в збройній боротьбі на боці талібів проти Північного альянсу в Афганістані.

Мінгазов, який заперечує свою причетність до тероризму, ніколи не був звинувачений у жодному злочині. Рада США з умовно-дострокового звільнення вирішила в липні 2016 року, що він має вийти на свободу.