Розвідка США вивчає можливі зв’язки соратників Трампа з російською владою –The New York Times

Розвідувальні та правоохоронні органи США в межах розслідування можливих зв’язків між російськими офіційними особами і щонайменше трьома соратниками обраного президента Дональда Трампа вивчають «перехоплені дані й фінансові операції». Про це з посиланням на чинних і колишніх високопоставлених американських чиновників повідомляє видання The New York Times.

Розслідування, зокрема, стосується «ділових відносин, які мали з Росією деякі з колишніх і нинішніх радників Трампа».

За даними газети, об’єктами розслідування є колишній голова виборчої кампанії Трампа Пол Манафорт, який мав бізнес в Україніта Росії, бізнесмен і колишній радник з питань зовнішньої політики в кампанії Трампа Картер Пейдж, а такождавній співробітник Республіканської партії Роджер Стоун.

The New York Times також пише, що неясно, чи перехоплені повідомлення мають щось спільного з самим Трампом чи його кампанією, і чи буде ці розслідування стосуватися з’ясування спроб втручання у президентські вибори.

Раніше цього місяця спецслужби США звинуватили Кремль в організації втручання в президентські вибори, що Москва категорично заперечує.