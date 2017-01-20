Южно-Українська АЕС підключила третій блок до енергомережі – «Енергоатом»

Южно-Українська АЕС 19 січня в 21:46 увімкнула третій блок до енергомережі після усунення порушень у роботі вакуумної системи конденсатора турбоагрегата, повідомляє прес-служба держпідприємства «Енергоатом».

За повідомленням, станом на ранок 20 січня навантаження енергоблоку виконується з регламентною швидкістю.

В «Енергоатомі» зазначають, що обладнання першого енергоблоку ЮУАЕС працює в заданому режимі, на другому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.

19 січня близько 12:00 енергоблок №3 Южно-Української АЕС у Миколаївській області був вимкнений від енергомережі.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом підприємства «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.