Суд у Лондоні завершив слухання у справі про «борг Януковича»

У Високому суді Англії 19 січня завершилися слухання позицій сторін за позовом ‎Росії у справі про позов Росії до України через борг у три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суддя Вільям Блер подякував сторонам і сказав, оголосить свою відповідь «у належний час».

Слухання тривали три дні.‎ У попередні дні у суді з аргументами виступали представники спочатку Росії, а потім України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, якщо в результаті слухань суддя погодиться з тим, що аргументи українського захисту неприйнятні, він може схвалити рішення у спрощеному порядку на користь Росії, і тоді подальший судовий процес буде непотрібний.

Українська сторона вимагає повного процесу і переконує суддю, що пришвидшене судове рішення щодо російського позову до України було б невідповідним.

У грудні 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів, які викупить Москва. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на Ірландській фондовій біржі, і її й викупила Росія.

Упродовж осені 2015 року Україна узгодила реструктуризацію своїх боргових зобов’язань, включно зі списанням частини їх, із більшістю зі своїх приватних кредиторів – крім Росії, яка не погодилася на умови. Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом української держави. Київ наполягає, що це приватний борг колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах.

Попередній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у грудні 2015 року заявив, що Київ запроваджує мораторій на виплату боргу перед Росією на 3 мільярди доларів, який узяв колишній президент Віктор Янукович за два місяці до втечі. Яценюк заявив тоді, що Київ готовий до судової процедури з російською стороною.

Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову.