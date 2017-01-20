Суд відмовив адвокатам Януковича в проведенні виїзного засідання в Росії

Печерський районний суд Києва відмовився проводити виїзне судове засідання в Росії для проведення допиту колишнього президента України Віктора Януковича.

Відповідне клопотання подав захист Януковича у ході судового засідання з розгляду можливості проведення заочного розслідування щодо екс-президента, якого підозрюють у державній зраді.

Заслухавши думки сторін, суд відмовив захисникам Януковича у задоволенні цього клопотання, пояснивши, що, серед іншого, цей судовий процес не передбачає проведення виїзних засідань.

Сьогодні суд продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури щодо можливості проведення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно Януковича.

У грудні суд оголосив перерву у засіданні у зв’язку з тим, що адвокати подали скаргу щодо зміни підслідності. Вищий спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглянув клопотання адвоката Віталія Сердюка про направлення провадження за клопотанням ГПУ про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Януковича до іншого. Вищий спецсуд вирішив, що це питання має розглядати Печерський райсуд Києва.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.