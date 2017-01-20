Парубій закрив п’яту сесію Ради, депутати на канікулах до 7 лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив закритою п’яту сесію VIII скликання.

Про це спікер оголосив після «Години запитань до уряду». Рада сьогодні не проводила голосування.

«Під час цієї сесії протягом п’яти місяців роботи ми ухвалили 106 законів в цілому, з них 16 з ратифікації, 60 законопроектів ухвалено у першому читанні», – зазначив Парубій.

Цього тижня спікер кілька разів достроково закривав засідання парламенту у зв’язку з недостатньою для ухвалення рішень кількістю народних депутатів.

Відкриття шостої сесії розпочнеться у вівторок, 7 лютого.