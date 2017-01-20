Понад 7 мільйонів гривень роялті отримав депутат Загорій від фармкомпанії «Дарниця» – #Точно

Народний депутат України, член фракції «Блок Петра Порошенка» Гліб Загорій під час новорічних свят отримав 7 177 692 гривні роялті від фармацевтичної фірми «Дарниця». Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Згідно з опублікованою під час «першої хвилі» електронної декларації парламентаря Гліба Загорія, наразі він значиться бенефіціарним власником приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця». У державному реєстрі мажоритарним акціонером цієї компанії з часткою у майже 80% акцій зазначена датська компанія Nord Star Pharmashare. Про останню у своїй е-декларації депутат Загорій забув згадати.

Як зазначено в електронній декларації Гліба Загорія за 2015 рік, окрім вищезгаданої української компанії, він контролює такі українські товариства з обмеженою відповідальністю – «Оптова компанія «Дарниця», «Редакція газети «Ваше здоров’я», «Алукон», «Балу Сервіс», «Данілан», «Данкс», «Луада», «Ніком Сервіс», «Ростім», «Фам Капітал», «Фарммедінвест».

Також Загорій контролює публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» і кілька іноземних компаній, серед них – DBS Holding S.a.r.l., Ausubel Properties LTD, Danig Limited.