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20 січня 2017, Київ 14:45
Новини | Політика

Чубаров закликає прискорити перетворення Криму в Кримськотатарську республіку

Рефат Чубаров закликав президента Петра Порошенка і уряд України якнайшвидше скликати конституційну комісію для підготовки відповідних змін до Конституції

Рефат Чубаров закликав президента Петра Порошенка і уряд України якнайшвидше скликати конституційну комісію для підготовки відповідних змін до Конституції

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров закликає президента Петра Порошенка і уряд України скликати конституційну комісію для підготовки змін до Конституції щодо перетворення Криму в Кримськотатарську Автономну Республіку.

«Я знову закликаю президента України і уряд якомога скоріше скликати конституційну комісію, щоб розпочати роботу з внесення змін до розділу 10 Конституції України «Автономна Республіка Крим». Маємо перетворити Автономну Республіку Крим в Кримськотатарську Автономну Республіку як невід’ємну складову частину України», – сказав Чубаров на засіданні парламенту.

Він нагадав, що 26 років тому, 20 січня, відбувся загальнокримський референдум щодо відновлення автономії Криму, ліквідованої в 1945 році у зв’язку з депортацією кримськотатарського народу.

Конституційна комісія є спеціальним допоміжним органом при президентові України, створеним з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції. Наразі в Конституції України вказується, що Автономна республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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