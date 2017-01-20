Поліція: через порушення швидкісного режиму в 2016 році сталося 4600 ДТП з потерпілими

Через порушення швидкісного режиму в 2016 році сталося близько 4,6 тисячі ДТП з потерпілими.

Як повідомляє прес-служба управління безпеки дорожнього руху Нацполіції, в цих ДТП 821 людина загинула, ще 6 228 зазнали тілесних ушкоджень.

«Зважаючи на ту страшну статистику, ми навмисне поставили на перше місце швидкість руху. Це саме та складова, на яку мають звернутиувагу водії – проблематика дотримання ПДР, починаючи зі швидкісного режиму. Адже дуже велика кількість правопорушень є похідними від швидкісного режиму», – сказав заступник глави Нацполіції Костянтин Бушуєв, якого цитує прес-служба Нацполіції.

Минулого року в Україні розпочали експеримент щодо автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, зокремаз 4 липня по 31 жовтня минулого року цей експеримент впроваджувався в Києві, Одесі і на Закарпатті. Там встановили 6 комплексів автоматичної фотовідеофіксації. З липня по жовтень 2016 року камери зафіксували майже 1,3 мільйона фактівпорушень швидкісного режиму.

У липні минулого року Верховна Рада збільшила штрафи за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Відповідно до закону № 4373, керування транспортом особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортом особі, яка перебуває в стані сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі 10200 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.

Повторне протягом двох років вчинення цих порушень передбачає накладення штрафу на водіїв 20400 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки.