Стенфордський університет оголосив про спеціальну програму для українців під назвою Ukrainian Emerging Leaders Program.

Заявки на участь прийматимуть до 15 лютого 2017 року. З усіх кандидатів університет відбере трьох учасників, які поїдуть до Кремнієвої долини вже у вересні цього року та навчатимуться протягом 10-ти місяців. Розмір стипендії – 70 тисяч доларів.

Програма, яку ініціює Центр демократії, розвитку та верховенства права навчального закладу, націлена на політиків, юристів, підприємців та керівників громадських організацій.

Кандидати мають відповідати таким критеріям – українське громадянство і плани повернутися до України після завершення програми, вік не менше 28 років, мати досягнення у сфері демократії, розвитку та верховенства права, мати щонайменше 5 років досвіду роботи та володіння достатнім рівнем англійської.

Навчання за цією програмою триватиме з вересня 2017 року до червня 2018 року.