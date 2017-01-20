КМДА: факти некоректних нарахувань за опалення може перевірити інспекція

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що факти некоректних нарахувань киянам за опалення може перевірити житлово-комунальна інспекція.

«У столиці є дві основні теплопостачальні організації – «Київенерго» та «Єврореконструкція». Також є споживачі, які за договором отримують тепло від інших приватних підприємств і організацій. Однак для усіх без винятку киян має діяти справедливий і зрозумілий механізм нарахування», – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Водночас він зауважив, що існують об’єктивні фактори нарахувань, зокрема зміна облікового періоду – раніше зняття показників відбувалося з 19 до 26 числа, то грудневі зняття відбувалися в останні дні місяця, також слід враховувати зниження температури повітря.

«Однак, якщо усі ці фактори враховані, але ви сумніваєтеся в коректності рахунку за тепло – ми проведемо відповідне розслідування. Для цього в столиці створена і працює відповідна інспекція, працівники якої виїдуть на місце, перевірять стан роботи системи та вимагатимуть обґрунтування від теплопостачальників», – повідомив представник КМДА.

У Києві споживачі після отримання платіжок на оплату житлово-комунальних послуг висловили обурення. Подібна ситуація виникла у листопаді, коли деякі кияни отримали платіжки за опалення за півмісяця (за жовтень) подачі тепла – у квартирах із однаковим метражем рахунки за опалення різняться на суми від 55 до 2000 гривень.

У «Київенерго» тоді високі рахунки за опалення пояснили методикою, згідно з якою тариф розраховується з прив’язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Згодом у КМДА заявили, що підстав для перерахунку всіх платіжок за опалення за жовтень немає, а перерахунок здійснюватиметься в 650 житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показники лічильників і мешканцям було помилково нараховано за нормативом.