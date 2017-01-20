В Україні арештували родича померлого президента Узбекистану Карімова

Український суд вирішив арештувати родича померлого президента Узбекистану Іслама Карімова, розшукуваного Ташкентом за підозрою в розтраті сотень мільйонів доларів.

У Солом’янському суді Києва Радіо Свобода 20 січня повідомили, що цей суд наказав арештувати 33-річного громадянина Узбекистану Акбаралі Абдуллаєва.

За повідомленням, при затриманні Абдуллаєва минулого тижня в аеропорту «Жуляни» в Києва у нього виявили паспорти Узбекистан і Домінікани.

Наразі триває розгляд питання про його екстрадицію до Узбекистану.

Абдуллаєва, який є племінником вдови Карімова Тетяни Карімової, в Ташкенті звинувачують у розтраті і фінансовому шахрайстві в 2014 році.

Про те, коли і як він залишив Узбекистан, наразі невідомо.