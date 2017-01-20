Поліція відкрила провадження через стрілянину у Гідропарку в Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину на території Гідропарку в Києві 19 січня.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, обставини стрілянини розслідуються за статтею Кримінального кодексу «хуліганство».

За даними силовиків, вчора ввечері жителі Києва та Броварів під час бійки у кафе застосували зброю.

«Під час огляду місця події поліцейські виявили предмет, схожий на пристрій для відстрілу гумовими кулями ПМ-РФ, та 10 гільз. Їх вилучили та направили на експертні дослідження, а зловмисників затримали», – повідомили в поліції.

У відомстві зазначають, що у результаті стрілянини троє чоловіків отримали поранення голови, грудної клітини, потерпілих госпіталізували.