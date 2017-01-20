«Батьківщина» заявляє, що Тимошенко не буде на інавгурації Трампа

У партії «Батьківщина» заявляють, що лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко не буде присутня на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться в заяві партії «Батьківщина».

«Тимошенко не планувала їхати на інавгурацію Трампа. Бо на інавгурації, за протоколом, має бути присутнім Надзвичайний та Повноважний Посол України в США. Участь будь-яких інших представників України не передбачена протоколом», – заявили в партії.

Крім того, у партії заявляють, що народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар’єв, який поширив інформацію про участь Тимошенко в заходах з інавгурації Трампа, має публічно вибачитися перед Тимошенко й партією «Батьківщина».

20 січня новообраний президент США Дональд Трамп і віце-президент США Майк Пенс виголосять клятву в Капітолії і візьмуть участь в інавгураційному параді у Вашингтоні на Пенсільванія-авеню – від Конгресу до Білого дому.

Повідомлялося також, що українці братимуть участь в інавгурації. Більшість відомих українців прилетить уже на Молитовний сніданок (21 січня). Відомо, що участь візьмуть представники Адміністрації президента Віталій Ковальчук та Олексій Філатов, а також кілька депутатів від «Блоку Петра Порошенка», серед яких Оксана Білозір та Валерій Карпунцов.

За повідомленнями медіа, долучаться також лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, депутати від «Народного фронту» Георгій Логвінський, Олег Кришин і Павло Унгурян, представник від «Радикальної партії» Андрій Артеменко, а також депутати від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Микола Скорик.