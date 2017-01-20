Штаб: біля Оленівки бойовики обстріляли автобус, є поранена

У штабі АТО заявляють, що сьогодні вранці біля Оленівки, яка розташована на тимчасово окупованій території Донбасу, підтримувані Росією бойовики обстріляли цивільний автобус.

Як повідомляє прес-центр штабу, внаслідок обстрілу отримала поранення місцева жителька.

«Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус, який рухався вдовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка-Донецьк, отримав кульові ушкодження зі сторони позицій незаконних збройних формувань», – йдеться у повідомленні.

У штабі АТО не виключають, що ця провокація була здійснена з метою дискредитації Збройних сил України під час перебування на Донбасі заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ.

У свою чергу бойовики угруповання «ДНР» звинуватили в цьому обстрілі українських військових. У місії ОБСЄ цю інформацію наразі не коментують.13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк» загинули. Також було поранено 16 цивільних і двоє українських силовиків.

Українські силовики повідомляли, що обстріл був здійснений із установок «Град», що підтверджують відеозаписи з місця події і знайдені там частини ракет. Силовики також заявляли, що обстріл здійснили із захопленого сепаратистами міста Докучаєвська на Донеччині. Бойовики угруповання «ДНР» заявили, що не причетні до обстрілу, а автобус із пасажирами, за їхніми словами, нібито знищили українські військові, обстрілявши свій же блокпост.