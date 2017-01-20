Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 січня 2017, Київ 17:47
Новини | Політика

Фонд «Відродження» написав листа Порошенкові і Гройсману на підтримку Супрун

Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України

Дивитись коментарі

Міжнародний фонд «Відродження» направив відкритого листа президентові України Петрові Порошенку і прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, в якому висловив підтримку в. о. міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун та її команді реформ.

У фонді зазначили, що ефективність, прозорість і відкритість чинного керівництва Міністерства охорони здоров’я на чолі з в. о. міністра робить можливим просування необхідних реформ, до підтримки яких залучено фонд, а саме: реформа системи закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення, впровадження системи реінбурсації лікарських засобів, реформування первинної ланки медичної допомоги.

У фонді заявляють, що останні заяви про бездіяльність МОЗ є ознакою опору старої системи, окремих її представників, намагання маніпулювати свідомістю як керівників країни, так і простих громадян.

«Віримо, що позитивні зміни, які вже впроваджені, і ті, які зараз стартують, не будуть перекреслені під тиском частини медичної громадськості, яка зацікавлена у збереженні старих форм і процесів у галузі», – йдеться в листі, підписаному виконавчим директором фонду Євгеном Бистрицьким.

​На початку місяця директор «Інститут серця» Борис Тодуров, а також інші лікарі виступили з різкою критикою реформ виконувача обов’язків міністра Уляни Супрун та її команди. В першу чергу вони заявили про недофінансування і провал термінів постачання державних закупівель ліків.

У Міністерстві охорони здоров’я обвинувачення відкинули.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG