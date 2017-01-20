Фонд «Відродження» написав листа Порошенкові і Гройсману на підтримку Супрун

Міжнародний фонд «Відродження» направив відкритого листа президентові України Петрові Порошенку і прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, в якому висловив підтримку в. о. міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун та її команді реформ.

У фонді зазначили, що ефективність, прозорість і відкритість чинного керівництва Міністерства охорони здоров’я на чолі з в. о. міністра робить можливим просування необхідних реформ, до підтримки яких залучено фонд, а саме: реформа системи закупівлі лікарських засобів і виробів медичного призначення, впровадження системи реінбурсації лікарських засобів, реформування первинної ланки медичної допомоги.

У фонді заявляють, що останні заяви про бездіяльність МОЗ є ознакою опору старої системи, окремих її представників, намагання маніпулювати свідомістю як керівників країни, так і простих громадян.

«Віримо, що позитивні зміни, які вже впроваджені, і ті, які зараз стартують, не будуть перекреслені під тиском частини медичної громадськості, яка зацікавлена у збереженні старих форм і процесів у галузі», – йдеться в листі, підписаному виконавчим директором фонду Євгеном Бистрицьким.

​На початку місяця директор «Інститут серця» Борис Тодуров, а також інші лікарі виступили з різкою критикою реформ виконувача обов’язків міністра Уляни Супрун та її команди. В першу чергу вони заявили про недофінансування і провал термінів постачання державних закупівель ліків.

У Міністерстві охорони здоров’я обвинувачення відкинули.