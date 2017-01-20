Брат Дмитра Крючкова, розшукуваного за розкрадання 346 мільйонів, відвідував АП – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» зафіксували ​біля​ ​будівлі Адміністрації президента​ 21 грудня 2016 року автомобіль, який належить ​Леоніду Крючкову.

Леонід​ ​Крючков – ​рідний​ ​брат​ ​та​ ​партнер​ ​бізнесмена​ ​Дмитра​ ​Крючкова,​ ​якого НАБУ влітку​ оголосило у​ ​розшук,​ ​йому​ ​оголошена​ ​підозра​ ​у​ ​справі​ ​про​ ​розкрадання​ ​346​ ​мільйонів гривень​ «Запоріжжяобленерго​».​

Леонід Крючков відмовився говорити з журналістами, коли ті йому зателефонували, але і не спростував факт свого візиту в Адміністрацію президента у грудні.

Раніше​ ​депутат​ ​Сергій​ ​Лещенко​ ​заявляв,​ ​що​ ​так​ ​званий «​дах» ​Дмитру​ ​Крючкову​ ​в оборудках​ ​на​ ​обленерго​ забезпечували бізнесмени брати Суркіси та ​близький​ ​соратник​ ​президента​ ​України​ ​– народний​ ​депутат​ ​Ігор Кононенко.

Журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації.

З’ясувалося, до Адміністрацію президента відвідують не лише політики, а й судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади.

Також біля АП журналісти зафіксували, бізнесмена і екс-депутата Олександра Дубового, який фігурував у розслідуванні про зловживання на підприємстві «Укроборонпром», який виходив з будівлі АП разом із головою парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським та донедавна головою наглядової ради «Укроборонпрому».