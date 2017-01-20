Брат Дмитра Крючкова, розшукуваного за розкрадання 346 мільйонів, відвідував АП – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» зафіксували біля будівлі Адміністрації президента 21 грудня 2016 року автомобіль, який належить Леоніду Крючкову.
Леонід Крючков – рідний брат та партнер бізнесмена Дмитра Крючкова, якого НАБУ влітку оголосило у розшук, йому оголошена підозра у справі про розкрадання 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго».
Леонід Крючков відмовився говорити з журналістами, коли ті йому зателефонували, але і не спростував факт свого візиту в Адміністрацію президента у грудні.
Раніше депутат Сергій Лещенко заявляв, що так званий «дах» Дмитру Крючкову в оборудках на обленерго забезпечували бізнесмени брати Суркіси та близький соратник президента України – народний депутат Ігор Кононенко.
Журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації.
З’ясувалося, до Адміністрацію президента відвідують не лише політики, а й судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади.
Також біля АП журналісти зафіксували, бізнесмена і екс-депутата Олександра Дубового, який фігурував у розслідуванні про зловживання на підприємстві «Укроборонпром», який виходив з будівлі АП разом із головою парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським та донедавна головою наглядової ради «Укроборонпрому».