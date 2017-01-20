У Дніпрі активісти заявляють, що зірвали «зібрання проросійських сил»

У Дніпрі в Центральній міській бібліотеці активісти перешкодили проведенню засідання «круглого» столу громадських організацій, повідомив громадський активіст Кирило Дороленко.

За його словами, серед учасників заходу були представники організацій проросійського спрямування, зокрема, «Союз радянських офіцерів».

Як заявив Дороленко, учасники заходу називали Україну «радянською» і намагались образити активістів, називаючи їх «бандерівцями». За його словами, учасники зібрання також закликали «зупинити розгул патріотів», говорили про необхідність покарати активістів, які знесли пам’ятник Леніну в Дніпрі, і пропонували зміцнити рух «антифашистів Дніпропетровщини».

Як повідомив Кирило Дороленко, активісти завадили проведенню цього зібрання, заглушивши промови учасників грою на фортепіано. Він поінформував, що готує звернення до СБУ з проханням з’ясувати ситуацію щодо цього зібрання.

«У Дніпрі в останні 4-5 місяців відчувається активізація проросійських сил. Вона розпочалась зі «святкування» жовтневого перевороту в листопаді 2016 року, на нього збирались літні люди, потім було зібрання «щодо російської мови» в «Менорі», форум якихось православних жінок і тепер ось цей захід. У мене таке відчуття, що українське суспільство випробовують на толерантність: зреагуємо ми чи ні. Вони виставляють такий контингент – дідусі, бабусі, жінки, вони не виставляють молодиків. Тобто вони вимірюють градус нашого протистояння. Як тільки ми не відреагуємо, з’явиться щось нове», – сказав у коментарі Радіо Свобода Кирило Дороленко.

Водночас керівник ГО «Союз радянських офіцерів» у Дніпрі Віктор Марченко повідомив Радіо Свобода, що «ніяких проросійських настроїв» на заході в бібліотеці не висловлювалось. Він також зазначив, що учасниками зібрання були в основному люди старшого віку, представники двох десятків громадських організацій, а молоді люди зірвали зібрання, ігноруючи «повагу до літніх людей».

«Цей захід мав бути присвячений соціальним питанням, які хвилюють людей. Зібрання було відкритим. В залі було багато людей, в основному люди 60-70 років, ветерани, пенсіонери. Як я розумію, неадекватні люди вибігли до президії. Один почав бриньчати на піаніно, ввімкнули магнітофон. Я навіть не зрозумів, що відбулось. Ніяких проросійських закликів на заході не було. Ці люди вигукували на мене, що я піднімав у місті російський прапор. Так, піднімав, не відмовляюсь. На знак дружби України й Росії. Цим займались правоохоронні органи, не побачили складу злочину в наших діях. Це було 1 березня 2014 року… Головуючий не встиг озвучити ні порядок денний, нічого, як ці люди влаштували безлад», – сказав Радіо Свобода Віктор Марченко.

Він також додав, що до правоохоронних органів через перешкоджання проведенню заходу учасники не звертались.

Раніше в Дніпрі завершилась штовханиною конференція «Європейська хартія регіональних мов. Захист і розвиток регіональних мов в Україні», що проходила в культурно-діловому центрі «Менора» під егідою «Асамблеї національностей України». За словами активістів громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро», це зібрання мало «проросійський» характер. Водночас, за словами інших учасників зібрання, зібрання було організоване «винятково для обговорення питань щодо мов національних меншин в Україні».

Через інцидент на конференції поліція порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – нанесення легких тілесних ушкоджень.