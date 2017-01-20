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20 січня 2017, Київ 17:42
Новини | Міжнародні

Москва і Дамаск домовилися про розширення російської присутності у порту Тартус

Російський військовий корабель «Кузнецов» у сирійському порту Тартус, 8 січня 2012 року

Російський військовий корабель «Кузнецов» у сирійському порту Тартус, 8 січня 2012 року

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Москва і Дамаск підписали угоду про розширення та модернізацію російської морської присутності у сирійському порту Тартус, повідомляють у Москві.

Згідно з документом, оприлюдненим 20 січня на російському порталі правової інформації, 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус.

Москва, яка упродовж тривалого часу є союзницею Дамаска, у вересні 2015 року розпочала повітряну кампанію у Сирії задля підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

Російські військові також посилюють свою присутність у Сирії на повітряній базі у провінції Латакія.

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