У Гамбії продовжили ультиматум президенту Джамме для мирної відмови від влади

У Гамбії продовжили термін, до якого Яйя Джамме має оголосити про мирну відмову від влади.

Тим часом, як повідомляє Reuters, об’єднані збройні сили західноафриканських країн продовжують очікувати результатів переговорів між Джамме і президентами Мавританії і Гвінеї.

Раніше очікувалося, що в о півдні за місцевим часом Яйя Джамме зробить офіційну заяву про передачу влади обраному президенту Адамі Баррову. В іншому випадку армії сусідніх країн, введені до Гамбії, продовжать воєнну операцію з усунення Джамме від влади.

19 січня близько 7 тисяч військових армій Сенегалу, Нігерії, Гани, Того і Малі увійшли на територію Гамбії. Операцію під назвою «Відновлення демократії» одноголосно підтримала Рада безпеки ООН. В ультиматумі командування союзних армій чинному президенту Джамме міститься вимога добровільно відмовитися від влади і залишити країну.

У четвнр Адама Барров склав президентську присягу у посольстві Гамбії у Сенегалі.

Опозиціонер з Об’єднаної демократичної партії Адама Барров отримав на виборах понад 43% голосів, Джамме – тільки 39,6%. Спочатку Джамме визнав свою поразку, а потім заявив про «аномалії» під час голосуванні і закликав організувати перевибори.

18 січня мало стати останнім офіційним днем Джамме на посаді президента країни, проте парламент продовжив його президентство ще на три місяці, поки Верховний суд країни буде розглядати позов на результати виборів. У свій передостанній офіційний день на посаді Джамме заявив про введення надзвичайного стану, що розцінили як його спробу зберегти президентську посаду і влада в країні.

Гамбія – найменша країна континентальної Африки з населенням близько 1,9 мільйона людей. Вона одна з найгірших у світі за індексом людського розвитку. Близько третини населення живе за межею бідності.

51-річний Яйя Джамме займав президентську посаду з 1994 року. Він прийшов до влади у результаті перевороту і повалення президента Дауда Кайраби Жаварі, який правив країною від 1965 року, з часів отримання незалежності від Великої Британії.

Під час правління Джамме були ув’язнені багато політичних опозиціонерів, журналістів та громадських активістів.

У зв’язку з напруженою ситуацією, МЗС України радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Гамбії.