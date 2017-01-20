У Roshen кажуть, що в Росії інших підприємств, окрім фабрики в Липецьку, не мають

У корпорації Roshen заявляють, що в Росії інших підприємств, окрім фабрики в Липецьку, не мають. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила керівник прес-служби Катерина Македонська.

«Щодо будівництва фабрики у Челябінську та Калузі, то цього ніколи не було. Це фейкові новини», – сказала вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Roshen має намір побудувати кондитерські фабрики у російських містах Калуга і Челябінськ, зокрема, повідомлялося, що будівництво фабрики біля міста Калуга планують завершити до 2018 року.

Сьогодні у корпорації Roshen заявили про зупинку Липецької кондитерської фабрики у Росії. Як заявили в компанії, це рішення, ухвалили через економічні і політичні причини, зокрема, через арешт майна фабрики, що зробив продаж підприємства неможливим. Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів запланована на квітень 2017 року.

26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім «5 каналу». У січні 2016 року президент України заявив, що підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

У квітні 2016 року автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції. Журналісти-розслідувачі заявляли, що український президент, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявив, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим і юридичним компаніям.

Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно.