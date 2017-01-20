Влада України сподівається на ефективну співпрацю з новою адміністрацією США

Влада України сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

«Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та США, підтримку трансатлантичної єдності», – заявив президент України Петро Порошенко, відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової адміністрації США.

Як повідомляє прес-служба Порошенка, він ще раз наголосив, що незаконною анексією Криму й агресією на сході України Росія порушила поствоєнну глобальну систему безпеки, яка базувалась на системі Ради безпеки ООН.

Глава держави підкреслив, що в нинішній ситуації НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки. «Продуктивна співпраця, включаючи співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є надзвичайно важливими для України та глобальної безпеки», – сказав Петро Порошенко.

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп складе присягу як 45-ий президент США.

Радіо Свобода транслюватиме церемонією інавгурації на YouTube каналі, починаючи із 17:50 за київським часом. Подію коментуватиме кореспондент Радіо Свобода.