Білорусь видасть блогера Олександра Лапшина владі Азербайджану

Білорусь видасть російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина (Puerrtto) Азербайджану, який звинувачує його у підривній діяльності.

У грудні Лапшина затримали у Мінську за запитом Баку.

Щодо Олександра Лапшина у Баку порушили справу про «публічні заклики, спрямовані проти держави» і незаконний перетин державного кордону «за попередньою змовою, у тому числі з погрозою застосування насильства». Блогеру загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

За інформацією слідства, у 2011-2012 роках Лапшин відвідував «окуповані території Азербайджану» (Нагірний Карабах), публікував у «Живому журналі» матеріали, у яких ставиться під сумнів територіальна цілісність і суверенітет Азербайджану.