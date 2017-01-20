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20 січня 2017, Київ 17:44
Новини | Міжнародні

Білорусь видасть блогера Олександра Лапшина владі Азербайджану

Блогер Олександр Лапшин

Блогер Олександр Лапшин

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Білорусь видасть російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина (Puerrtto) Азербайджану, який звинувачує його у підривній діяльності.

У грудні Лапшина затримали у Мінську за запитом Баку.

Щодо Олександра Лапшина у Баку порушили справу про «публічні заклики, спрямовані проти держави» і незаконний перетин державного кордону «за попередньою змовою, у тому числі з погрозою застосування насильства». Блогеру загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

За інформацією слідства, у 2011-2012 роках Лапшин відвідував «окуповані території Азербайджану» (Нагірний Карабах), публікував у «Живому журналі» матеріали, у яких ставиться під сумнів територіальна цілісність і суверенітет Азербайджану.

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