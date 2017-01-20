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20 січня 2017, Київ 17:42
Новини | Події

Укргідрометцентр: на вихідних в Україні буде тепліше

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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В Українському гідрометцентрі заявляють, що найближчої доби на переважній частині території України потеплішає.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 21 січня часом в Україні буде невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вночі 4-9 градусів морозу, у північних та більшості західних областей 1-6 градусів морозу.

У Києві завтра часом йтиме невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0, вночі 2-4 градуси морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 січня найвища температура вдень була 9,5 градусів тепла в 2007 році, найнижча – 28 градусів морозу в 1907 році.

На 22 січня синоптики прогнозують температуру вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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