Укргідрометцентр: на вихідних в Україні буде тепліше

В Українському гідрометцентрі заявляють, що найближчої доби на переважній частині території України потеплішає.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 21 січня часом в Україні буде невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вночі 4-9 градусів морозу, у північних та більшості західних областей 1-6 градусів морозу.

У Києві завтра часом йтиме невеликий мокрий сніг, температура вдень близько 0, вночі 2-4 градуси морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 січня найвища температура вдень була 9,5 градусів тепла в 2007 році, найнижча – 28 градусів морозу в 1907 році.

На 22 січня синоптики прогнозують температуру вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.