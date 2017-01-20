Український військовий загинув у зоні боїв на Донбасі – штаб

Український військовий загинув у п’ятницю у зоні бойових дій на Донбасі, повідомляють у штабі української воєнної операції.

«На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 10 обстрілів. Один наш військовий загинув», – мовиться у повідомленні штабу, опублікованому ввечері 20 лютого.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових, зокрема, в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Ясинуватої. Луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в обстрілі зі стрілецької зброї бригади залізничників.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят.