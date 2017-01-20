Трамп обіцяє керуватися принципом «спершу Америка» на посаді президента

Президент США Дональд Трамп заявляє, що керуватиметься принципом «спершу Америка», перебуваючи на посаді.

«Я сьогодні видаю указ, який почують у кожному місці: від сьогодні нове бачення керуватиме нашою країною. Це буде принцип: «Спершу Америка! Спершу Америка», – сказав Трамп у своїй інавгураційній промові.

Він зазначив, що всі рішення будуть будуватися на інтересах американського народу. Трамп пообіцяв «повернути» владу народові, збільшити кількість робочих місць.

«Сьогоднішня церемонія дуже особлива. Ідеться не лише про перехід влади від одного президента до іншого, від однієї партії до іншої, але передачу влади від Вашингтона до кожного з американців... Ця зміна починається зараз і тут», – сказав Трамп.

Президент США завершив свою промову словами зі своєї передвибочрої кампанії: «Ми знову зробимо Америку великою».

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу 45-го президента США.

До Вашингтона прибули близько 900 тисяч людей, частина з них протестує проти обрання Трампа.

У місті посилені заходи безпеки.