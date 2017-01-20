Трамп обіцяє викорінити «ісламістський тероризм»

Президент США Дональд Трамп обіцяє на посаді «викорінити радикальний ісламістський тероризм». Про це він заявив 20 січня у своїй першій промові після складення президентської присяги у Вашингтоні.

«Ми посилимо старих союзників і сформуємо нових, а також об’єднаємо цивілізований світ проти радикального ісламістського тероризму, який ми повністю викорінимо. Опорою нашої політики стане відданість США, а через нашу відданість нашій країні, ми сформуємо відданість кожному», – заявив Трамп.

У п’ятницю Дональд Трамп склав присягу президента США. Присягу прийняв голова Верховного суду США Джон Робертс-молодший.

Перед цим присягу віце-президента США склав Майк Пенс.

Сотні тисяч людей зібралися у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації 45-го президента Дональда Трампа. Частина з них святкує цю подію, частина – протестує.

До Вашингтона прибули близько 900 тисяч людей. У зв’язку з цим посилені заходи безпеки.

Віце-президенти приводяться до присяги разом із президентами США тільки з 1937 року. До цього вони присягали окремо, в залі засідань Сенату.

Сам день інавгурації тривалий час припадав на березень, але при президенті Франкліні Д. Рузвельті його «посунули» на більш ранній термін, щоб період передачі влади від колишнього президента новому надмірно не затягувався.

Дональд Трамп – перший в історії США підприємець і мільярдер, який став президентом.