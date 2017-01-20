Журналістка Радіо Свобода перемогла у конкурсі «Ін’єкція словом»

Журналістка Радіо Свобода Аліна Швидко здобула перемогу в номінації «Найкращий матеріал в онлайн ЗМІ» у конкурсі журналістських робіт на найкраще висвітлення теми реформування охорони здоров’я в Україні та доступу до лікування українських пацієнтів «Ін’єкція словом».

«Матеріал, який здобув перемогу, робився в рамках проекту #Stoppolio, який запустився після того, як в Україні підтвердили спалах поліомієту. У міру того, як ця тема ставала «гарячою», адже стосувалася здоров’я дітей, в суспільстві, та на просторах інтернету зокрема, ширилася кампанія з дискредитації вакцинації проти поліомієліту. Ми намагалися розібратися в її причинах – розвінчували найпоширеніші міфи щодо вакцинації, шукали спеціалістів, які розбираються в темі, та намагалися створити комунікацію між занепокоєними батьками і медиками», – каже журналіст.

Аліна Швидко була представлена в номінації «Найкращий матеріал в онлайн-ЗМІ» і подавала на конкурс матеріал «Чи готова Україна переходити на оновлену вакцину проти поліомієліту?»

Всього на конкурс подали 213 робіт у різних номінаціях.

«Охорона здоров’я – одна з найважливіших реформ у нашій галузі. Тому дуже важливо, щоб кожен українець розумів, про що вона, кого реформа стосується. Тому дуже важливо, щоб журналісти висвітлювали якомога більше це питання і подавали правдиві факти», – каже одна з організаторів конкурсу Ольга Стефанишина.

Окрім відзнаки найкращих робіт на тему охорони здоров’я, організатори конкурсу заочно вручили «гірчичники» – антиномінацію тим ресурсам, які, за їхніми словами, на постійній основі публікували неперевірену та неправдиву інформацію.

Конкурс організовував благодійний фонд «Пацієнти України» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (у рамках проекту «(Без)коштовна медицина») і Громадської організації «Інтерньюз-Україна».