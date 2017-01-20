Тегеран: малоймовірно знайти живих під руїнами багатоповерхівки – рятувальники

Влада Ірану заявляє про зменшення надії на пошук тих, що вижили, під час падіння багатоповерхівки у центрі Тегерана. Вважають, що загинули щонайменше 20 пожежників.

20 січня голова іранської рятувальної служби Есмаїл Наджар заявив, що малоймовірно, що під руїнами ще можуть залишатися живі.

Різні служби Ірану повідомляють різні цифри загиблих пожежників – від 20 до 30.

Кількість зниклих безвісти також залишається незрозумілою.

Висотна будівля у центрі Тегерана загорілася вранці 19 січня і невдовзі впала. За повідомленнями, з 17-поверхової будівлі евакуювали людей, поліція заблокувала вулиці довкола після того, як вранці 19 січня в будинку спалахнула пожежа. Після кількох годин роботи пожежників будинок завалився.

Будівля, зведена на початку 1960-их, була однією з перших висоток Тегерана. Тут були розташовані торговий центр і майстерні одягу.