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20 січня 2017, Київ 22:15
Новини | Суспільство

В Івано-Франківську після закінчення свят ялинки використовуватимуть як біопаливо

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В Івано-Франківську використані новорічні ялинки можна принести на спеціальні майданчики для збору негабаритного сміття. Міська влада оприлюднила адреси понад півсотні таких майданчиків у різних районах міста.

За словами директора департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Михайла Смушака, ці ялинки планують використати як біопаливо. «Це є деревина, це є енергія, і у час, коли дорогий газ, це безкоштовне біопаливо», – зазначив він.

Влада планує звозитимуть ялинки не на полігон для сміття, а на котельні, щоб використовувати деревину для опалення приміщень.

Така практика в Івано-Франківську впроваджується вдруге. Минулого року використаними ялинками опалювали тепличне господарство у Хриплині та приміщення автотранспортного підприємства-перевізника побутових відходів.

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